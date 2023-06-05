Bài học trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 bộ Cánh Diều khuyến khích học sinh chủ động

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động đa dạng, có tính vận dụng cao nhằm giúp các em tiếp cận với các vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Thông qua đó, phát huy được tối đa kiến thức, kinh nghiệm đã có của học sinh và cung cấp tri thức, kĩ năng cần thiết để hình thành cho các em các phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Mỗi chủ đề được thiết kế bao gồm: mục tiêu; định hướng nội dung hoạt động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp; các hoạt động giáo dục theo chủ đề và đánh giá cuối chủ đề.

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 bao gồm 9 chủ đề. Các chủ đề bao quát 4 mạch nội dung: hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp.

Các hoạt động được thiết kế theo từng bước để học sinh có thể tự tổ chức hoạt động cho nhóm hay cho lớp của mình. Bên cạnh những câu lệnh đưa ra yêu cầu, nội dung hoạt động, sẽ có các gợi ý hoặc các ví dụ cụ thể làm định hướng để học sinh có cơ sở tiếp tục chia sẻ, thảo luận, xây dựng kế hoạch,…

Những điểm mới, ưu việt của sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 Cánh Diều:

Các bài học trong sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Nội dung các bài học trong sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập. Với mỗi chủ đề, giáo viên có thể sử dụng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau, với tinh thần phát huy tính chủ động của học sinh.

Các bài học trong sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 được thiết kế dưới dạng các hoạt động, với các bước cụ thể. Giáo viên hoàn toàn có thể lựa chọn các nội dung, mở rộng nội dung cho phù hợp. Trong mỗi hoạt động, học sinh đều là chủ thể: từ chuẩn bị, thực hiện và đánh giá. Các hướng dẫn, yêu cầu trong các chủ đề là các hướng dẫn và gợi ý về việc tổ chức và thực hiện hoạt động, không tập trung vào cung cấp kiến thức.

Các chủ đề, hoạt động trong SGK được thiết kế dựa trên các yêu cầu cần đạt cụ thể cho lớp 10. Tất cả các yêu cầu cần đạt của chương trình được thể hiện trong mỗi chủ đề và triển khai đến từng hoạt động cụ thể. Các chủ đề được xác định khoa học, lo-gic, vừa có tính khái quát cho các mạch nội dung vừa sát, với thực tiễn và với học sinh.

Các hình thức tổ chức hoạt động rất đa dạng với các yêu cầu sát với thực tiễn. Các yêu cầu về kết quả của hoạt động gắn với thực tế cuộc sống và có ý nghĩa với học sinh.

Với mỗi hoạt động, học sinh có thể tùy vào năng lực, điểm mạnh của mình để thực hiện. Các em có cơ hội vẽ, hát, thảo luận hay đóng vai xử lí tình huống,… Đồng thời các hoạt động đều có yêu cầu về sản phẩm cuối cùng – trong đó tích hợp các kiến thức, kĩ năng của các lĩnhvực khác nhau. Đây cũng là ưu thế nổi trội của hoạt động trải nghiệm. Học sinh được hướng dẫn tự đánh giá theo các tiêu chí cụ thể.

Hoạt động và các nội dung trong sách đều được thiết kế theo hướng mở, để giáo viên và học sinh có thể chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của trường lớp và địa phương.

Sách được thiết kế mới mẻ, nổi bật, đặc trưng của hoạt động trải nghiệm. Sách được kết hợp hài hoà giữa kênh hình và kênh chữ, màu sắc sinh động, câu lệnh, hướng dẫn ngắn gọn, rõ ràng giúp học sinh hứng thú, dễ dàng thực hiện các hoạt động.

Tổng Chủ biên, Chủ biên và tác giả là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và nhạy bén trong việc tiếp cận những thành tựu mới của khoa học giáo dục.

Sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 nằm trong bộ sách giáo khoa 10 Cánh Diều đã được Hội đồng quốc gia thẩm định thông qua, được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt, là một trong những bộ sách được đưa vào sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022-2023.