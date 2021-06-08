Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy bị mạo danh bán các thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Xã hội 08/06/2021 11:46

Thông qua các cuộc điện thoại bất ngờ, nhiều bệnh nhân đã phải "tiền mất tật mang" khi tin lời những kẻ xấu tự xưng là bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy.

Dạo gần đây, bệnh viện Chợ Rẫy đã nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc của người dân gửi đến về việc có người tự xưng là bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Cụ thể, nhiều kẻ xấu dám cả gan mạo danh các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy để lừa đảo bán các thực phẩm chức năng cho các bệnh nhân "nhẹ dạ cả tin". Tình trạng bác sĩ "rởm" ngày càng xuất hiện nhiều đã khiến không ít bệnh nhân lâm vào tình cảnh chưa thấy hết bệnh mà còn "tiền mất tật mang" cho bản thân mình.

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Nhiều bệnh nhân đã phải 'tiền mất tật mang' bởi những chiều trò bán thuốc của các bác sĩ 'rởm' này - Ảnh: BV Chợ Rẫy

Trước những trường hợp "trục lợi" phi đạo đức này, mới đây, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy - bác sĩ chuyên khoa Phạm Thanh Việt đã đưa ra những cảnh báo về những vấn đề liên quan đến các vụ việc. Vị đại diện của bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: "Mới đây, tôi cũng nhận được một số thông tin về tình trạng một người nào đó tự nhận là bác sĩ thông qua các cuộc điện thoại gọi đến cho bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Cụ thể, những người tự xưng là bác sĩ này đã bảo rằng là có chương trình hỗ trợ thuốc, tư vấn và chào mời các loại thuốc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc này"

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Bác sĩ chuyên khoa Phạm Thanh Việt đã đưa ra những cảnh báo về những vấn đề liên quan đến các vụ việc mạo danh bác sĩ đang diễn ra trong thời gian vừa qua - Ảnh: BV Chợ Rẫy

Theo bác sĩ, đối với việc cấp thuốc cho bệnh nhân, bệnh viện Chợ Rẫy đã khẳng định rằng Bộ Y tế có quy định là bác sĩ điều trị không có được phép chỉ định thực phẩm chức năng bởi nó không phải là một loại thuốc điều trị. Vậy nên, việc bác sĩ nào đó chỉ định thực phẩm chức năng cho bệnh nhân là hoàn toàn sai trong quá trình khám và chữa bệnh tại bệnh viện. Đồng thời, khi được kê uống các loại thực phẩm chức năng, bệnh nhân hay thân nhân nên gặp trực tiếp bác sĩ đang điều trị mình để đánh giá lại việc các loại thuốc uống đó có giúp ích cho điều trị bệnh hay không.

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Bệnh nhân hay thân nhân nên gặp trực tiếp bác sĩ đang điều trị mình để đánh giá lại việc các loại thực phẩm chức năng có giúp ích được trong quá trình trị bệnh hay không - Ảnh: BV Chợ Rẫy

"Theo quy định về việc cung ứng thuốc, bệnh viện sẽ cung cấp thuốc cho người bệnh khi có chỉ định cần thiết. Tuy nhiên, những trường hợp gặp phải loại thuốc hiếm hay kho thuốc của bệnh viện chưa kịp đáp ứng thì bác sĩ sẽ có những giải thích rất là cụ thể cho người bệnh và sau đó người bệnh mới được đi mua thuốc. Còn đối với trường hợp mà một người nào đó gọi điện đến để mà tư vấn, nói rành mạch thông tin bác sĩ một cách lưu loát, nhưng trong khi chưa có bất kì chỉ định nào từ bác sĩ điều trị thì đó là thông tin không chính thống, lừa đảo nhằm để trục lợi. Vì vậy, bà con cần cảnh giác với những chiêu trò và thủ đoạn đầy tinh vi này", bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ thêm.

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Những trường hợp gặp phải loại thuốc hiếm hay kho thuốc của bệnh viện chưa kịp đáp ứng thì bác sĩ sẽ có những giải thích rất cụ thể cho người bệnh và sau đó người bệnh mới được đi mua thuốc - Ảnh: BV Chợ Rẫy

Thông qua những lời cảnh báo trên, các bệnh nhân hay người thân của bệnh nhân nên lưu ý và cảnh giác trước những hành động gây tổn hại cho bản thân mình, cũng như cộng đồng xã hội. 

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Từ khóa:   Bệnh viện Chợ Rẫy tình trạng mạo danh bác sĩ thực phẩm chức năng

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