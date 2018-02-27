Mới đây, chị Nguyễn Thị Hiền (28 tuổi, Hà Nội) đã đăng tải clip ghi lại cảnh bác sĩ chữa bệnh viêm phế quản cho con gái mình lên một nhóm mẹ bỉm sữa trên Facebook. Đoạn video lập tức thu hút sự chú ý của hội chị em và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người phản đối cách làm trên vì cho rằng với lực ấn mạnh như thế sẽ làm ảnh hưởng đến lồng ngực của trẻ. "Xem mà rùng mình luôn vì lực ấn mạnh quá, không biết bé có làm sao không?", N.M. bình luận.

Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng bác sĩ có chuyên môn nên sẽ biết làm thế nào để tốt cho đứa trẻ.

Theo hình ảnh trong clip, bác sĩ vừa mát xa vừa ấn vào lồng ngực đứa trẻ khiến nhiều người "rùng mình". Đứa bé tỏ ra khá sợ hãi và ho liên tục - Ảnh cắt từ clip

Chị Hiền cho biết, trước đây con gái mình từng mắc viêm phế quản 4 lần và phải tiêm nhiều kháng sinh, tình trạng bệnh không mấy tiến triển. Mới đây, chị được người quen giới thiệu bác sĩ Phạm Sơn (Khoa hồi phục chức năng bệnh viện Xanh Pôn). Clip trên ghi lại cảnh bác sĩ Sơn đang chữa viêm phế quản cho bé gái bằng phương pháp Vỗ rung long đờm.

Phương pháp này có tác dụng tống đờm ra khỏi cơ thể, kết hợp với uống siro ho sẽ chữa khỏi viêm phế quản mà không cần dùng kháng sinh. Chỉ sau khoảng 2-3 lần vỗ, tình trạng bệnh của bé gái đã tiến triển rõ rệt.

"Mình để ý cách thức thực hiện của bác sĩ Sơn cũng khá đơn giản: bác sẽ khám xem vị trí đờm ở đâu, vỗ rung, mát xa, rửa mũi và một số kĩ thuật khác. Bác sĩ dặn là trước mỗi lần vỗ, con cần được nhịn ăn khoảng 1 tiếng rưỡi. Mỗi lần vỗ khoảng 8 phút. Vừa vỗ vừa massage", chị Hiền chia sẻ.

Trước ý kiến cho rằng lực ấn của bác sĩ quá mạnh, có thể ảnh hưởng đến lồng ngực đứa trẻ, chị Hiền cho biết bác sĩ Sơn có chuyên môn cao, biết như thế nào là tốt cho bé. Bác sĩ sẽ ấn theo nhịp thở của đứa trẻ nên không làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Chị Hiền cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không được tự ý thực hiện phương pháp này tại nhà một mình vì sẽ không đúng kĩ thuật, rất nguy hại cho bé. Chỉ nên thực hiện phương pháp này dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ hoặc tốt nhất là bác sĩ trực tiếp thực hiện.