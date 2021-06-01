Bà Rịa - Vũng Tàu cấm tắm biển từ 12h ngày 1/6

Xã hội 01/06/2021 08:21

Tối 31/5, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc cấm tắm biển, bắt đầu từ 12h ngày 1/6 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 31/5, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc cấm tắm biển, bắt đầu từ 12h ngày 1/6.

Đây là lần thứ hai Bà Rịa - Vũng Tàu cấm tắm biển để phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, vào cuối tháng 3/2020, tỉnh này cũng cấm tắm biển.

Cùng với cấm tắm biển, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng thời tạm dừng hoạt động phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy đến Bà Rịa - Vũng Tàu từ vùng dịch và qua vùng dịch; các phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi đến vùng dịch.

Riêng tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến Côn Đảo được phép hoạt động nhưng phải kiểm soát chặt chẽ số người làm việc trên tàu.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu các ngành chức năng triển khai hiệu quả các chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế và giao thông vận tải tại các cửa ngõ ra vào cũng như kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào tỉnh, không bỏ sót người đi về từ vùng có dịch, và lưu ý khi khai báo y tế phải đối chiếu trùng khớp căn cước công dân.

 

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Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng 1/6 cả nước ghi nhận thêm 111 ca COVID-19 mới. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ đầu đợt dịch, TP.HCM vượt điểm nóng Bắc Giang với 51 ca, trở thành địa phương nhiều ca mắc nhất nước trong sáng nay.

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Từ khóa:   COVID-19 cấm tắm biển phòng chống COVID-19

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