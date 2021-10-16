Bà Rịa - Vũng Tàu bỏ kiểm soát giấy xét nghiệm, cho phép tắm biển trở lại

Xã hội 16/10/2021 14:31

Từ 0h ngày 16/10, địa phương cho phép một số hoạt động mở cửa trở lại, bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm khi vào tỉnh, nới lỏng việc đi lại của người dân và cho phép tắm biển trở lại, không quy định khung giờ.…

Theo Tuổi trẻ đưa tin, tối 15/10, ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết, Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất, từ 0h ngày 16/10, việc đi lại của người từ ngoài tỉnh vào và trong tỉnh này không phải xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19, mà chỉ kiểm soát mã QR. 

Trước đó, vào chiều 15/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu họp trực tuyến với các xã, phường, thị trấn để bàn tính các giải pháp chống dịch "thích ứng, an toàn, linh hoạt". UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh này cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh, sản xuất và nới lỏng một số biện pháp kiểm soát y tế.

vung tau
Người dân sẽ được tắm biển trở lại sau hơn 3 tháng 'đóng cửa' (Trong ảnh - người dân Vũng Tàu tắm biển dịp lễ 30/4 vừa qua) - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Vietnamnet, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép các dịch vụ ăn uống được bán mang về, không phục vụ tại chỗ, chợ truyền thống mở lại. Các các hoạt động thiết yếu được mở cửa như: dịch vụ sửa chữa, bảo trì các loại xe; cửa hàng tạp hóa, sách, thiết bị văn phòng.

Tuy nhiên, các dịch vụ cắt tóc, gội đầu được hoạt động nhưng không được tập trung quá 5 người. Các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời và trong nhà được hoạt động nhưng không được tập trung nhiều người. Lễ hiếu, hỉ, tang lễ cần thực hiện cần đơn giản, không tập trung quá 30 người.

Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa từ bên ngoài vào tỉnh, lái xe và phụ xe phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 và thực hiện theo công văn 898/BYT-MT của Bộ Y tế ngày 7/2/2021 về việc hướng dẫn phòng chống dịch trong vận chuyển hàng hóa.

Cùng với đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tạm dừng các hoạt động như: chợ đêm, nhà hàng tiệc cưới, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, massage, rạp chiếu phim, karaoke, quán bar, điểm kinh doanh trò chơi điện tử...

Lật tẩy chiêu 'thông chốt" từ Bình Dương về Bà Rịa-Vũng Tàu của nhóm F0 khiến gần 1.000 người cách ly

Lật tẩy chiêu 'thông chốt" từ Bình Dương về Bà Rịa-Vũng Tàu của nhóm F0 khiến gần 1.000 người cách ly

Trước đó, vào ngày 1/10, lực lượng chức năng huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) phát hiện nhóm công nhân thuê phòng trọ ở xã Bình Châu dương tính Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   2 mẹ con tử vong tại Vũng Tàu Vũng Tàu cho phép tắm biển vũng tàu cho tắm biển lại

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 29 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 9 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 14 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số