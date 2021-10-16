Bà Rịa - Vũng Tàu bỏ kiểm soát giấy xét nghiệm, cho phép tắm biển trở lại

Từ 0h ngày 16/10, địa phương cho phép một số hoạt động mở cửa trở lại, bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm khi vào tỉnh, nới lỏng việc đi lại của người dân và cho phép tắm biển trở lại, không quy định khung giờ.…

Theo Tuổi trẻ đưa tin, tối 15/10, ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết, Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất, từ 0h ngày 16/10, việc đi lại của người từ ngoài tỉnh vào và trong tỉnh này không phải xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19, mà chỉ kiểm soát mã QR.

Trước đó, vào chiều 15/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu họp trực tuyến với các xã, phường, thị trấn để bàn tính các giải pháp chống dịch "thích ứng, an toàn, linh hoạt". UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh này cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh, sản xuất và nới lỏng một số biện pháp kiểm soát y tế.

Người dân sẽ được tắm biển trở lại sau hơn 3 tháng 'đóng cửa' (Trong ảnh - người dân Vũng Tàu tắm biển dịp lễ 30/4 vừa qua) - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Vietnamnet, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép các dịch vụ ăn uống được bán mang về, không phục vụ tại chỗ, chợ truyền thống mở lại. Các các hoạt động thiết yếu được mở cửa như: dịch vụ sửa chữa, bảo trì các loại xe; cửa hàng tạp hóa, sách, thiết bị văn phòng.

Tuy nhiên, các dịch vụ cắt tóc, gội đầu được hoạt động nhưng không được tập trung quá 5 người. Các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời và trong nhà được hoạt động nhưng không được tập trung nhiều người. Lễ hiếu, hỉ, tang lễ cần thực hiện cần đơn giản, không tập trung quá 30 người.

Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa từ bên ngoài vào tỉnh, lái xe và phụ xe phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 và thực hiện theo công văn 898/BYT-MT của Bộ Y tế ngày 7/2/2021 về việc hướng dẫn phòng chống dịch trong vận chuyển hàng hóa.

Cùng với đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tạm dừng các hoạt động như: chợ đêm, nhà hàng tiệc cưới, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, massage, rạp chiếu phim, karaoke, quán bar, điểm kinh doanh trò chơi điện tử...

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