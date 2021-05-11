Ba của 2 chị em tử vong sau khi ăn cháo gà: 'Mấy hôm trước, 3 cha con còn nói cười vui vẻ. Hôm nay, 2 con đã vĩnh viễn cách xa'

Xã hội 11/05/2021 14:40

Liên quan đến vụ hai chị em ruột tử vong sau khi ăn cháo gà ở Bạc Liêu, được biết, gia đình hai em rất khó khăn, hai cháu rất ngoan, không có tiền sử bệnh gì.

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa xảy ra vụ việc hai chị em tử vong sau khi ăn cháo gà và uống nước ngọt đóng chai. 

Danh tính hai em được xác định là Đ.L.T.N. (9 tuổi) và em gái Đ.T.T. (5 tuổi) cùng ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu).

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, anh T. (SN 1990, ngụ khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu - cha của hai cháu bé) đau lòng cho biết: "Mấy hôm trước, ba cha con còn nói cười vui vẻ. Vậy mà hôm nay, hai con đã vĩnh viễn cách xa. Xót xa quá!".

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Đám tang của hai nạn nhân tại nhà ở Bạc Liêu - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo báo Giao Thông, chị L.H.C. (vợ anh T., cũng là mẹ hai nạn nhân) chia sẻ, trước khi xảy ra chuyện, hai cháu N. và T. ăn uống bình thường, chạy đùa vui vẻ với nhau. Cả hai không có tiền sử bệnh gì.

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Chị L.H.C. trong đám tang của hai co gái - Ảnh: Báo Giao Thông

Những người hàng xóm xung quanh cho hay, vợ chồng anh T. còn trẻ tuổi nhưng rất hiền, sống không mất lòng hàng xóm và chí thú làm ăn, hoàn cảnh cũng khó khăn. Hằng ngày, anh T. đi ghe biển, những lúc biển động thì nghỉ ở nhà, hễ ai kêu gì làm đó, để kiếm tiền lo cho cha mẹ ruột, vợ và hai con nhỏ.

Về hai cháu bé tử vong, người dân cũng cũng cho biết hai cháu rất ngoan, ai cũng bàng hoàng khi hay tin hai cháu ra đi đột ngột. Khi xảy ra sự việc đau lòng, rất đông hàng xóm đã đến chia buồn cùng gia đình. 

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, khoảng 9h30 ngày 9/5, hai chị em ruột là bé N. và T. đã ăn cháo gà. Ăn xong, hai chị em tiếp tục uống một loại nước ngọt đóng chai.

Tuy nhiên, vài giờ sau, cả hai có biểu hiện nôn ói, co giật nên gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bé T. tử vong tại bệnh viện, đến chiều cùng ngày thì bé N. cũng không qua khỏi.

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Bố hai cháu đau lòng khi mất con - Ảnh: Người Lao Động

Cha của hai bé - anh Đặng Thanh T. cho biết, chiều ngày 8/5, gia đình có nấu cháo gà, để dành lại một tô bỏ vào tủ lạnh. Sáng hôm sau (9/5), gia đình có hâm lại cho hai bé ăn thì xảy ra sự việc trên.

Nhiều người dân cho rằng, hai cháu N. và T. tử vong có thể do bị ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương phối hợp điều tra làm rõ.

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