Bà chủ Nha khoa Khánh Kiều bị phạt tiền và tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng

Xã hội 02/07/2021 21:04

Sau khi đoạn clip Nguyễn Kiều Nhi - bà chủ Nha khoa Khánh Kiều tát một bệnh nhân nữ đến sưng mặt lan truyền trên mạng, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phạt tiền và tước chứng chỉ hành nghề của vị bác sĩ này.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ông Cao Văn Thành, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức trách đã mời chủ phòng khám nha khoa Khánh KiềuNguyễn Kiều Nhi lên làm việc sau khi việc hành hung khách hàng bị phát giác.

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Nguyễn Kiều Nhi đến tận nhà xin lỗi 2 vợ chồng chị Giang - Ảnh: Cắt từ clip livestream

Ông Thành cho biết, Nguyễn Kiều Nhi đã xuất trình đầy đủ những giấy tờ cần có bao gồm giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại buổi làm việc. Tuy vậy, việc bà chủ phòng khám đã đánh khách hàng của mình là phạm luật.

Qua đó, Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản xử phạt Nguyễn Kiều Nhi về hành vi lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh với số tiền 10 triệu đồng. Không những vậy, vị bác sĩ này còn bị tước chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong vòng 2 tháng.

Bà chủ Nha khoa Khánh Kiều bị phạt tiền và tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng - Ảnh 2
Hình ảnh bà chủ nha khoa từng khiến nhiều cư dân mạng xôn xao - Ảnh chụp từ clip

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, chị Đ.T.G. đến phòng khám Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều xử lý răng và trả đủ số tiền điều trị là 12.800.000 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 25/6, chị G. bị đau nên nên đề nghị phòng khám xử lý lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, chị G. bị chủ phòng khám tát vào mặt, tạo nên vết hằn trên má.

Chồng chị G. là anh N.T.L. đã tới phòng khám để giải quyết thì 2 bên tiếp tục mâu thuẫn gay gắt. Quá bức xúc, phía anh L. đã dùng điện thoại quay lại vụ việc. Lát sau, lực lượng Công an thị trấn Ea Kar có mặt, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Đáng chú ý, khi hai bên làm giải quyết xong việc và trở về nhà thì xe máy của phía chị G có va chạm với xe ô tô được cho là có bà chủ nha khoa ngồi trên. Trước tình hình này, lực lượng công an tiếp tục mời các bên về làm việc.

Tối 1/7, sau 6 ngày xảy ra sự việc, chị Kiều Nhi mới đến nhà chị Giang để xin lỗi và trả lại số tiền chị Giang khám răng tại cơ sở Khánh Kiều.

Chủ nha khoa Khánh Kiều đến nhà xin lỗi và trả lại tiền cho khách hàng: 'Chị làm răng 8 năm rồi, có những áp lực mà chỉ mình chị mới hiểu'

Chủ nha khoa Khánh Kiều đến nhà xin lỗi và trả lại tiền cho khách hàng: 'Chị làm răng 8 năm rồi, có những áp lực mà chỉ mình chị mới hiểu'

Vừa qua, bà chủ nha khoa ở Đắk Lắk đã đến tận nhà xin lỗi gia đình nạn nhân bị tát và giải thích lý do cho sự nóng tính của mình. Theo đó, số tiền làm răng hơn 12 triệu đồng cũng được trả cho nạn nhân.

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