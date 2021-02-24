Anh trai đối tượng gây ra vụ thảm sát 3 người chết: ‘Nó là người hâm hâm dở dở’, từng chửi bới và dọa đánh cả bố đẻ

Xã hội 24/02/2021 11:45

Từ khi con trai gây thảm án đến nay, bố nghi phạm Nguyễn Công Dũng như người mất hồn, chống gậy thẫn thờ đi khắp thôn. Anh trai của đối tượng còn cho biết, Dũng đã nhiều lần chửi bới và đòi đánh cả bố đẻ.

Vụ truy sát khiến 3 người chết và 5 người khác bị thương tại quán karaoke Luxury (thôn Cố Thổ, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình) đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Theo đó, đối tượng Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú thôn Đồi Chè, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã tự đâm vào bụng mình sau khi gây ra thảm án trên. Hiện nghi phạm này đang được điều trị, cấp cứu tại một bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Dũng đang sống cùng với người bố năm nay đã 80 tuổi. Từ khi con trai gây án đến nay, ông T. (bố Dũng - PV) như người mất hồn, chống gậy đi thẫn thờ khắp thôn. Hàng xóm mặc dù cảm thấy xót xa nhưng cũng không thể giúp được gì hơn cho ông ấy.

Ông Nguyễn Công Đức - Trưởng thôn Đồi Chè cho biết, Nguyễn Công Dũng là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Nam nghi phạm này đã lập gia đình tuy nhiên vợ chồng ly thân hơn 10 năm qua. Sau đó, vợ anh ta đưa 2 con lên Tây Bắc làm kinh tế và rất ít khi về quê.

Anh M. (anh ruột của Dũng) cho biết thêm: "Không hiểu vì vấn đề gì mà đầu óc Dũng hâm hâm dở dở. Cả anh trai, chị dâu chỉ bảo nó cũng đánh, chửi nên bọn tôi chán...".

Ngoài ra, bố Dũng cũng nhiều lần khuyên nhủ con trai nhưng bất thành. "Ông cụ nhiều lúc khuyên bảo nó (Dũng) nhưng chúng tôi phải nhắc cụ không được nói vì sợ nó cáu lên đánh chết”, anh M cho hay.

Sự việc bắt đầu từ trưa 21/2, khi gia đình tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho ông T.  Hôm ấy, Dũng có mời bạn là Nguyễn Danh Đ. (SN 1987, trú tại thôn Tiến Tiên, Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội đến tham dự. Sau bữa cơm, Dũng và Đ. rời khỏi nhà rồi đi đến quán karaoke Luxury (xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình). Vị trưởng thôn Đồi Chè cho hay hôm ấy đối tượng có uống rượu nhưng không đến mức say.

tham an 2
Quán karaoke Luxury nơi xảy ra thảm án - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Ông Đức cho biết thêm, trước đây Nguyễn Công Dũng làm nghề chạy xe ô tô tải nhưng đã bỏ. Tuy “khó gần” như vậy nhưng đối tượng không có mâu thuẫn với người trong thôn. Ngoài ra, Dũng cũng không có tiền án tiền sự nào.

Vị trưởng thôn Đồi Chè nhận định có thể trước khi gây án, nam nghi phạm 42 tuổi đã sử dụng ma tuý nên mới không kiểm soát được hành vi của mình. 

Hiện, vụ việc vẫn được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của Pháp luật.

Giám đốc giết 'nhân tình' trong phòng làm việc rồi tự sát khi bị công an truy đuổi

Giám đốc giết 'nhân tình' trong phòng làm việc rồi tự sát khi bị công an truy đuổi

Khuya 3/2/2021, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ một đối tượng giết người, sau đó tự sát nhưng không thành.

Xem thêm
Từ khóa:   chém người thảm án karaoke thảm án kinh hoàng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 58 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn