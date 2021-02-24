Từ khi con trai gây thảm án đến nay, bố nghi phạm Nguyễn Công Dũng như người mất hồn, chống gậy thẫn thờ đi khắp thôn. Anh trai của đối tượng còn cho biết, Dũng đã nhiều lần chửi bới và đòi đánh cả bố đẻ.

Vụ truy sát khiến 3 người chết và 5 người khác bị thương tại quán karaoke Luxury (thôn Cố Thổ, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình) đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Theo đó, đối tượng Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú thôn Đồi Chè, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã tự đâm vào bụng mình sau khi gây ra thảm án trên. Hiện nghi phạm này đang được điều trị, cấp cứu tại một bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội. Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Dũng đang sống cùng với người bố năm nay đã 80 tuổi. Từ khi con trai gây án đến nay, ông T. (bố Dũng - PV) như người mất hồn, chống gậy đi thẫn thờ khắp thôn. Hàng xóm mặc dù cảm thấy xót xa nhưng cũng không thể giúp được gì hơn cho ông ấy.

Ông Nguyễn Công Đức - Trưởng thôn Đồi Chè cho biết, Nguyễn Công Dũng là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Nam nghi phạm này đã lập gia đình tuy nhiên vợ chồng ly thân hơn 10 năm qua. Sau đó, vợ anh ta đưa 2 con lên Tây Bắc làm kinh tế và rất ít khi về quê. Anh M. (anh ruột của Dũng) cho biết thêm: "Không hiểu vì vấn đề gì mà đầu óc Dũng hâm hâm dở dở. Cả anh trai, chị dâu chỉ bảo nó cũng đánh, chửi nên bọn tôi chán...".

Ngoài ra, bố Dũng cũng nhiều lần khuyên nhủ con trai nhưng bất thành. "Ông cụ nhiều lúc khuyên bảo nó (Dũng) nhưng chúng tôi phải nhắc cụ không được nói vì sợ nó cáu lên đánh chết”, anh M cho hay. Sự việc bắt đầu từ trưa 21/2, khi gia đình tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho ông T. Hôm ấy, Dũng có mời bạn là Nguyễn Danh Đ. (SN 1987, trú tại thôn Tiến Tiên, Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội đến tham dự. Sau bữa cơm, Dũng và Đ. rời khỏi nhà rồi đi đến quán karaoke Luxury (xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình). Vị trưởng thôn Đồi Chè cho hay hôm ấy đối tượng có uống rượu nhưng không đến mức say. Quán karaoke Luxury nơi xảy ra thảm án - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Ông Đức cho biết thêm, trước đây Nguyễn Công Dũng làm nghề chạy xe ô tô tải nhưng đã bỏ. Tuy “khó gần” như vậy nhưng đối tượng không có mâu thuẫn với người trong thôn. Ngoài ra, Dũng cũng không có tiền án tiền sự nào. Vị trưởng thôn Đồi Chè nhận định có thể trước khi gây án, nam nghi phạm 42 tuổi đã sử dụng ma tuý nên mới không kiểm soát được hành vi của mình. Hiện, vụ việc vẫn được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của Pháp luật.

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