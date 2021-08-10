'Anh hùng mạng MXH' tự nhận bị nhiễm Covid-19 để câu view, bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng

Xã hội 10/08/2021 12:44

Đối tượng P. đăng thông tin sai sự thật, tự nhận mình bị nhiễm Covid-19 nhằm mục đích câu view, câu like và được nhiều người chia sẻ

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, chiều ngày 9/8, Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng Lương Minh P. (SN 1983, HKTT: xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; hiện cư trú tại ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, TP Cần Thơ) với mức phạt 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Cụ thể, trước đó, trên trang Facebook cá nhân có tên "Độc Cô Cầu Bại" do P. quản lý và sử dụng đã đăng tải một một đoạn clip ghi lại hành động điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu Suzuki sport màu bạc không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm và tự nói rằng mình bị nhiễm COVID-19

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Hình ảnh cắt từ clip trên trang Facebook 'Độc Cô Cầu Bại' - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi clip, hình ảnh được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người dùng Facebook đã bình luận, like và chia sẻ, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình ANTT địa phương. 

Theo thông tin của Công an Quảng Trị, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phong Điền đã xác minh đây là thông tin sai sự thật và đã mời đối tượng P. đến cơ quan Công an làm việc.

Tại buổi làm việc, P. khai nhận tất cả hình ảnh trong clip đã đăng tải lên trang cá nhân do P. tự dàn dựng, quay, chụp, cắt ghép với nội dung không đúng sự thật. Việc đăng tải clip nói trên nhằm mục đích câu view, câu like và được nhiều người chia sẻ. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã tự gỡ bài viết và cam kết không tái phạm.

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