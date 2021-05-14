Vào đầu tháng 05/2021, Angkormilk, công ty con của Vinamilk tại Campuchia đã hỗ trợ 1.000 thùng sữa, tương đương 48.000 hộp sữa cho những người dân sống trong “vùng đỏ” vì dịch Covid-19 tại thủ đô Phnom Penh.

Thời gian vừa qua, diễn biến Covid-19 tại Campuchia vẫn còn phức tạp, trong đó thủ đô Phnom Penh tiếp tục là nơi có số ca dương tính với virus SAR-CoV-2 cao. Để khoanh vùng và hạn chế dịch lây lan, tại thủ đô Phnom Penh, nơi tập trung các cơ quan chính trị, hành chính, kinh tế, các khu công nghiệp quan trọng của Campuchia đã thiết lập các “vùng đỏ”, cho phép các nhà chức trách thực thi biện pháp cách ly, phong tỏa hiệu quả hơn. Những người dân trong "vùng đỏ" không được rời khỏi nhà, kể cả đi thể dục, ngoại trừ vì lý do y tế hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Chính vì vậy, việc bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trong các khu vực này là vấn đề cấp bách trong những ngày qua mà chính quyền Phnom Penh phải đối mặt.

Các chuyến xe của Angkormilk kịp thời mang sữa đến các 'vùng đỏ' tại thủ đô Phnom Penh ngay giai đoạn phong tỏa, cách ly gắt gao Đặt tại khu công nghiệp ở Phnom Penh, nhà máy sữa Angkormilk có đại đa số công nhân viên là người dân Campuchia cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ các lệnh cách ly nghiêm ngặt của chính phủ. Tuy nhiên, nhà máy vẫn nỗ lực duy trì sản xuất và tuân thủ chặt chẽ những quy dịnh phòng chống Covid tại Campuchia nhằm đảm bảo duy trì việc cung ứng sản phẩm dinh dưỡng cho người dân. Đồng thời, Angkormilk còn chung tay với chính quyền thủ đô Phnom Penh hỗ trợ các sản phẩm sữa, nguồn dinh dưỡng có lợi và phù hợp với đa số nhu cầu của người dân, từ trẻ em cho đến người lớn tuổi. Công tác giao nhận sữa cho chính quyền Phnom Penh được nhà máy Angkormilk thực hiện cẩn trọng tuyệt đối theo qui định phòng dịch Covid-19 Được biết sau khi tiếp nhận 1.000 thùng sữa từ nhà máy sữa Angkormilk, Đô chính Phnom Penh sẽ phân bổ lại cho các hộ dân trong “vùng đỏ” để hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân tại đây trong thời gian bị phong tỏa, cấm đi lại vì phòng dịch.

Trong thư cảm ơn gửi đến Angkormilk, Ngài Khuong Sreng, Đô trưởng Phnom Penh bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng hảo tâm, chung tay vì cộng đồng dựa trên tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của Angkormilk trong hoàn cảnh cả nước Campuchia đang cùng nhau chống lại bệnh dịch.“Sự đồng cảm đáng quý này sẽ được Chính phủ Hoàng gia Phnom Penh và toàn thể người dân Campuchia ghi nhớ”, trong thư có viết. Angkormilk trao tận tay 1.000 thùng sữa cho đại diện chính quyền Phnom Penh để hỗ trợ cho người dân và trẻ em tại các 'vùng đỏ' trong những ngày bị cách ly, phong tỏa Trước đó, trong năm 2020, Angkormilk cũng đã cùng với Ban Chấp hành Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VBCC) tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ khác cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và người Campuchia gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông Đoàn Quốc Khánh – Giám đốc Nhà máy Angkormilk chia sẻ: “Hưởng ứng chủ trương về việc tích cực thực hiện chương trình đồng hành chính phủ, hỗ trợ người dân trong dịch bệnh của toàn tập đoàn, Angkormilk đã nhanh chóng được chấp thuận các đề xuất về hỗ trợ sản phẩm, tiền mặt cho chính phủ và người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch, trong đó cũng có rất nhiều đồng bào người Việt hiện đang sống và làm việc tại Campuchia.” Nhà máy sữa Angkormilk được Vinamilk đầu tư xây dựng và khánh thành tại Thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào năm 2016 với tổng vốn đầu tư đến hiện tại là 28,7 triệu USD, là nhà máy sữa duy nhất tại Campuchia cho đến thời điểm này. Nhà máy có 500 nhân viên và đều đã được tiêm phòng vắc-xin 100% theo chương trình của chính phủ dành cho các cơ sở đơn vị trong các khu công nghiệp. Với sự nỗ lực để đảm bảo về việc làm, an toàn phòng dịch cho nhân viên, người lao động, năm 2020, Angkormilk đã ghi nhận doanh thu tăng trưởng 20% so với năm 2019. Ảnh: Vinamilk

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