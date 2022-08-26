Sau khi gây án, Phiên bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra và truy bắt nghi phạm.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 25/8, UBND xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khi người con rể truy sát cả nhà vợ khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/8, tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Vào thời điểm trên, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, Bùi Văn Phiên (SN 1984, ngụ xóm Trọng Phú) đã cầm dao truy sát nhiều người nhà vợ gồm: Bố mẹ vợ, chị vợ và con trai ruột.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ VTV, ông Bùi Văn Dảy (70 tuổi, bố vợ đối tượng), bà Bùi Thị Mai (65 tuổi, mẹ vợ) và chị Bùi Thị Tư (43 tuổi, chị vợ) bị Phiên chém nhiều nhát vào người, thương tích nặng được đến Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc cấp cứu. Đến 16h40 cùng ngày, bà Bùi Thị Mai tử vong.

Vợ Phiên may mắn chạy thoát. Người con trai thấy bố chém mẹ và ông bà ngoại cố lao vào giằng lấy hung khí từ tay bố, cũng trúng phải nhát dao, bị thương nhẹ. Sau khi gây án, Phiên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Phiên trốn thoát khỏi hiện trường sau khi gây án - Ảnh: VTV

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra và truy bắt nghi phạm.

Công an huyện Tân Lạc thông tin, khi gây án, đối tượng Phiên mặc áo màu xanh, quần tối màu. Ai biết thông tin về đối tượng trên hiện đang lẩn trốn ở đâu thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ qua số điện thoại trực ban Công an huyện Tân Lạc (02183834012).

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