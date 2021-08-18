Ấm lòng chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh xuất viện về nhà ở Sài Gòn

Xã hội 18/08/2021 13:03

Không phân biệt giàu hay nghèo, chỉ cần nhận được thông báo có bệnh nhân xuất viện, chuyến xe sẽ di chuyển tới Bệnh viện đón và đưa các bệnh nhân về nhà.

Theo thông tin của Giadinh.net, bà Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã triển khai chuyến xe chở F0 xuất viện về nhà từ ngày 31/7. Được biết, hiện tại, mỗi ngày có 3 chuyến xe chở bệnh nhân khỏi bệnh về nhà và các tài xế là các luật sư của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tham gia.

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Trước khi đưa bệnh nhân về, các tình nguyện viên đều gọi điện thoại cho gia đình các bệnh nhân để báo trước - Ảnh: Gia đình.net

Cứ đều đặn mỗi ngày, khi nhận thông báo có bệnh nhân xuất viện, Hội sẽ điều phối xe và tài xế đến rồi chở về nhà. Đối với các bệnh nhân ở các tỉnh, tình nguyện viên sẽ đưa đến chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ thành phố và báo cho người thân sắp xếp ra đón.

Anh Thái Quang Luật (44 tuổi) - một trong những tình nguyện viên lái xe chở F0 xuất viện về nhà cho biết, anh cảm thấy công việc  này rất ý nghĩa, muốn góp chút sức mình để giảm bớt gánh nặng cho ngành y đang căng mình chống dịch. Mỗi ngày, trước khi đón bệnh nhân, anh Luật đều chuẩn bị đồ bảo hộ, phun khử khuẩn trước khi và lái xe đến bệnh viện đón bệnh nhân. Và sau khi hoàn tất việc đưa bệnh nhân về nhà, anh sẽ khử khuẩn xe sạch sẽ lần nữa.

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Anh Luật, tình nguyện viên lái xe chở F0 xuất viện trở về nhà - Ảnh: Gia đình.net

Về phía bệnh nhân, sau nhiều ngày xa nhà để điều trị Covid-19, ông Vũ Ngọc Phan (SN 1965, ngụ Gò Vấp) vô cùng rạng rỡ khi sắp được về đoàn tụ gia đình. Ông cho biết, sức khỏe đã ổn định và vợ ông cũng đã có kết quả âm tính 2 lần nên cũng sắp được về nhà.

“Giai đoạn bệnh tình tôi chuyển biến nặng nằm tại chỗ, các bác sĩ cho ăn rồi dọn vệ sinh, đến 4,5 ngày sau thì tôi phục hồi dần. Chính nhờ sự nhiệt tình hy sinh vô điều kiện của đội ngũ y bác sĩ là nguồn động viên cũng như một chỗ dựa để tôi và các bệnh nhân khác nhanh chóng vượt qua căn bệnh. Về chuyến xe, tôi cảm thấy rất cảm động khi mà điều trị xong còn được đưa về tận nhà miễn phí”, ông Phan chia sẻ.

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Ông Phan vui vẻ 'khoe' giấy ra viện của mình - Ảnh: Gia đình.net
Kịp thời cứu sống bệnh nhân COVID-19 nguy kịch nhờ tin nhắn cầu cứu từ trang Fanpage bệnh viện

Kịp thời cứu sống bệnh nhân COVID-19 nguy kịch nhờ tin nhắn cầu cứu từ trang Fanpage bệnh viện

Nhận được tin nhắn cầu cứu trên Fanpage của Bệnh viện Chợ Rẫy, các y bác sỹ tại đây đã kịp thời cấp cứu và cứu sống một bệnh nhân COVID-19 đang nguy kịch.

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