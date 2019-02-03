Sau đó, chiếc xe tiếp tục tông vào trụ đèn tín hiệu giao thông và biển báo rồi lật ngang.

Vào khoảng 21 giờ tối qua (2/2), ô tô khách mang biển số 72B - 019.34 do tài xế Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi) chở 28 hành khách từ thành phố Vũng Tàu về Sóc Trăng. Khi xe chạy đến phường Kim Dinh, thành phố Vũng Tàu thì tông trực diện vào dãy phân cách giữa quốc lộ 51.

Nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Vụ tai nạn khiến 20 người bị thương, trong đó có nhiều nạn nhân bất tỉnh. Mặc dù nhiều người may mắn không bị thương nhưng hoảng loạn tinh thần, gào khóc kêu cứu.

Một số dấu vết tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Thanh niên

Theo thông tin từ Thanh niên, tài xế vừa chở khách từ miền Tây về Bến xe Vũng Tàu vào lúc 17 giờ ngày 2/2, sau đó lại tiếp tục chở khách từ Vũng Tàu về miền Tây.

Hiện cơ quan công an đã yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu của tài xế để điều tra rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên.

Trong những ngày cận Tết, liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người vô cùng hoang mang.

Xe ô tô gây tai nạn liên hoàn, tông chết người phụ nữ đứng bên đường

Vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 1/2, tại địa bàn bản Phiêng Phớ, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest mang biển số 26A-042.41 chạy với tốc độ cao theo hướng từ ngã ba Tông Lệnh đi Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), khi đến bản Phiêng Phớ thì bất ngờ đâm liên tiếp vào 7 xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chiếc xe này tiếp tục lao lên đường, tông chết một người phụ nữ. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm sầm vào cột nhà dân ven đường.

Nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, chiếc ô tô gây tai nạn và 7 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Ngoài người phụ nữ tử vong, còn có một người đàn ông khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Tài xế sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.