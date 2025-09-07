All-Inclusive & Wellness Villa tại Meliá Hồ Tràm: Xu hướng nghỉ dưỡng trọn vẹn dành cho phụ nữ hiện đại

Trước đây, người phụ nữ thường biến kỳ nghỉ thành… công tác: phải tìm chỗ ăn ngon, sắp xếp điểm đến cho con, đảm bảo lịch trình tiện cho người lớn tuổi… Với lựa chọn All-Inclusive tại Meliá Hồ Tràm , mọi điều lo lắng đều được tạm gác. Từ ẩm thực đa dạng, thức uống phong phú, ẩm thực phục vụ ngay trong phòng đến hoạt động vui chơi hay những khoảnh khắc thư giãn bên hồ bơi, mọi thứ đã được chuẩn bị chỉn chu. Bạn không còn phải lo “ăn gì, ở đâu, làm gì” – thay vào đó, chỉ cần tận hưởng từng giây phút bên người thân yêu.

Song song việc dễ chịu của All-Inclusive, biệt thự Wellness Villa tại Meliá Hồ Tràm lại nâng tầm trải nghiệm bằng những tiện ích đặc biệt hướng đến chăm sóc trọn vẹn từ thể chất đến tinh thần. Trong không gian biệt thự riêng tư, sang trọng mà bình yên, bạn có thể tận hưởng:

Vitamin C shower giúp làm đẹp da và tóc, nhẹ nhàng loại bỏ clo độc hại

Liệu pháp hương hoa với tinh dầu và máy khuếch tán, mang lại cảm giác thư thái sâu xa

Không gian thiền riêng, bao gồm gối thiền, chuông gió Tibet, đá Shungite – giúp tái tạo năng lượng

Thảm, khối yoga, dây đề kháng, tạ tay, bóng tập — đều sẵn trong phòng để bạn có thể thư giãn hoặc vận động nhẹ

Hỗ trợ giấc ngủ: tinh dầu oải hương, xịt khoáng, đá thạch hồng đặt cạnh giường – tăng chất lượng giấc ngủ và sự nhẹ nhàng

Đây không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn là hành trình phục hồi: tỉnh lại bình yên, để khi trở về, bạn thấy mình yêu đời và cân bằng hơn.

Trải nghiệm yoga bình minh cùng Xuân Lan – Đừng chỉ ở 1 đêm, hãy ở 2 đêm để cảm xúc trọn vẹn

Chương trình “Stay in Wellness with Xuân Lan” tại Meliá Hồ Tràm, áp dụng khi khách đặt lưu trú tại Wellness Villa từ 24–26/9/2025, và có cơ hội tham gia lớp yoga bình minh cùng Xuân Lan – diễn ra sáng 25/9, từ 6:30–7:30.

Số lượng được giới hạn chỉ 8 khách, đảm bảo không gian riêng tư để kết nối sâu – từng hơi thở, từng khoảnh khắc đều trở nên đáng trân trọng.

Xuân Lan –sau hơn 20 năm gắn bó với yoga ở Mỹ, Tây Ban Nha, Mỹ Latinh – là giảng viên truyền cảm hứng toàn cầu, với hơn 2,1 triệu người theo dõi trên YouTube, và tác giả của các cuốn sách như My Yoga Diary và Yoga for My Well-being. Phong cách của cô – nhẹ nhàng nhưng sâu sắc – giúp bạn tìm lại sự tĩnh tại bên trong vốn dĩ đang bị lãng quên giữa bộn bề hàng ngày.

Meliá Hồ Tràm – Thiên đường wellness với hoạt động đa dạng cho chuyến lưu trú trọn vẹn

Đặt chân đến Meliá Hồ Tràm, bạn không chỉ nghỉ dưỡng trong không gian sang trọng mà còn được tận hưởng chuỗi hoạt động wellness trọn vẹn: YHI Spa với 20 phòng trị liệu, sauna, xông hơi, salon chăm sóc tóc và nail; các gói wellness 4 bước và 7 bước từ thư giãn, detox đến bữa ăn lành mạnh; cùng Lối đi sức khỏe với 8 điểm dừng “tắm rừng” giúp bạn kết nối với thiên nhiên và chữa lành tâm hồn. Ngoài ra, resort còn mang đến vô số trải nghiệm thú vị như nông trại Willow, Kidsdom cho trẻ, các lớp thể thao, pickle ball, quầng vợt, nấu ăn, pha chế mixology, rạp phim ngoài trời– tất cả khiến kỳ nghỉ trở nên phong phú và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Gói quà cho người phụ nữ yêu thương chính mình

Nếu bạn đang tìm kiếm một khoảng dừng để thảnh thơi, lắng nghe cơ thể và tái tạo năng lượng, thì đây chính là lúc để tự trao cho mình món quà xứng đáng. Một kỳ nghỉ trọn vẹn tại Melia Hồ Tràm sẽ giúp bạn thật sự sống chậm, tận hưởng và hồi sinh. Đừng ngần ngại cho phép bản thân được yêu thương nhiều hơn – bởi khi bạn hạnh phúc và an nhiên, cả gia đình cũng sẽ ngập tràn niềm vui.