Trước đó, khoảng 19h30 tối 21/4, xe container mang BKS 63C - 081.78 do tài xế Nguyễn Minh Phương (41 tuổi, quê huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ hướng miền Tây đi TP.HCM. Khi đến đoạn Km42 thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang) thì phát hiện phía trước có phương tiện nên tài xế Phương phanh gấp để né tránh.

Lúc này, ô tô tải mang BKS 63C - 163.60 do tài xế Nguyễn Quốc Dũng điều khiển và ô tô tải mang BKS 63C - 175.71 do tài xế Nguyễn Huỳnh Tấn Phong (44 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An) điều khiển, cùng xe khách 16 chỗ mang BKS 64F - 001.95 do tài xế Nguyễn Quan Tiến (39 tuổi, quê huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía sau, không xử lý kịp tông liên hoàn. Vụ TNGT khiến tài xế Dũng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, chị Tr. đi cùng xe tài xế Dũng tử vong tại chỗ.