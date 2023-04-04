Lực lượng chức năng phát hiện vị trí nắp gập của thùng ôtô dính nhiều vết máu, bên trong thùng chứa một số đồ đạc cá nhân. Tại vị trí cabin, phát hiện bên hông trái của ghế lái và cần số còn bám dính vết máu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 3/4, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết qua khám nghiệm hiện trường và ôtô bán tải được cất giấu trong vườn cao su cho thấy, có nhiều dấu vết, trong đó có vết máu bám dính, vân tay… trùng với nghi phạm Yang Zhong Wu, người đã bị công an bắt giữ khi đang bỏ trốn ở tỉnh Gia Lai. Lực lượng chức năng phát hiện vị trí nắp gập của thùng ôtô dính nhiều vết máu, bên trong thùng chứa một số đồ đạc cá nhân. Tại vị trí cabin, phát hiện bên hông trái của ghế lái và cần số còn bám dính vết máu, lực lượng chức năng lấy mẫu dấu vân tay trên vô lăng, kiểm tra dấu vết chìa khóa ôtô; thu giữ gương tích hợp camera hành trình. Toàn bộ quá trình khám nghiệm đều được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ lưỡng, thu thập dấu vết, chứng cứ và chụp hình lại.

Khi bị bắt, Yang Zhong Wu đề nghị phải có luật sư là người đồng hương Trung Quốc. Do nghi phạm là người nước ngoài, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan, thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền cho phép trong quá trình điều tra vụ án mạng. Vết máu ở ghế lái trên ô tô bán tải của nghi can - Ảnh: báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Lao động, ghi nhận tại hiện trường cho thấy, xe ô tô giấu sâu trong lô cao su, điểm này rậm rạp, giáp ranh với huyện Bắc Tân Uyên. Lối dẫn vào hiện trường là đoạn đường vắng người qua lại, nghi phạm lái ô tô đi vào đường mòn và đậu sâu trong lô cao su nằm cách đường lớn khoảng 600m. Tính từ hiện trường vụ án mạng đến nơi nghi phạm cất giấu ôtô cách nhau hơn 10 km.

Trước đó, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty TNHH Vinh Nhuận bàng hoàng phát hiện chị L.T.M tử vong trong nhà vệ sinh của công ty. Thời điểm này, nhân viên cũng thấy giám đốc Yang Zhong Wu nhanh chóng lên xe Ford biển số 61C – 450.00 rời khỏi công ty nên trình báo cơ quan công an. Công an lập tức vào khám nghiệm điều tra, qua camera phát hiện vào thời điểm trên, hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc bực tức, Yang Zhong Wu đã sử dụng dao gọt hoa quả để tấn công chị L.T.M khiến nạn nhân tử vong. Công an khám nghiệm xe ôtô - Ảnh: báo Lao động Công an thị xã Tân Uyên cho biết, sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng Công an thị xã Tân Uyên đã tích cực, khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng truy bắt đối tượng. Công an đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền vận động người dân tố giác tội phạm, vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Khoảng 4 giờ sau khi xảy ra án mạng, công an công bố hình ảnh nghi phạm và chiếc xe để quần chúng phát hiện thông tin. Công an thị xã Tân Uyên phối hợp chặt chẽ với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin đối tượng liên quan vụ án giết người trên cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai và Công an thành phố Pleiku phối hợp bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phù Đổng. Công an tỉnh Gia Lai đã lấy lời khai ban đầu và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bình Dương. Đến sáng ngày 1.4, nghi phạm được di lý về tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng này.

Diễn biến MỚI trong vụ giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán mang thai Vào chiều 3/4, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, toàn bộ quá trình khám nghiệm đều được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ lưỡng, thu thập dấu vết, chứng cứ và chụp hình lại

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