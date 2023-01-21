Đã 30 Tết bà con thẫn thờ nhìn hoa ế, chịu lỗ xả giá nào cũng bán, chỉ mong hòa vốn kịp về đón Tết với gia đình

Xã hội 21/01/2023 19:29

Một số tiểu thương thậm chí đã phải giảm giá sập sàn để mong có thể thu hút khách hàng, thu hồi lại vốn kịp về đón Giao Thừa cùng gia đình.

Cứ mỗi năm Tết đến, người người, nhà nhà lại nô nức ghé các chợ hoa để sắm Tết, mang về những chậu cây, chậu hoa rực rỡ để trang hoàng nhà cửa, tô điểm thêm sắc xuân. Thế nhưng, có lẽ do tình hình kinh tế trong năm vừa qua, số lượng người ghé mua hoa vắng hơn, cận thời khắc Giao Thừa mà các khu chợ vẫn bày đầy những chậu hoa, lặng lẽ chờ đợi người đến mua. 

Đã 30 Tết bà con thẫn thờ nhìn hoa ế, chịu lỗ xả giá nào cũng bán, chỉ mong hòa vốn kịp về đón Tết với gia đình - Ảnh 1

Đã 30 Tết bà con thẫn thờ nhìn hoa ế, chịu lỗ xả giá nào cũng bán, chỉ mong hòa vốn kịp về đón Tết với gia đình - Ảnh 2
Các tiểu thẫn thờ trước cảnh chợ Tết ngày 30 đìu hiu. (Ảnh: Zing News)

Trên các nhóm cộng đồng, hình ảnh những tiểu thương ngồi thẫn thờ, đợi khách đến mua khiến nhiều người cảm thấy cảm thương. Bạn N.N.H tâm sự trong nhóm Sài Gòn Nghen: “Hôm rồi dạo chợ Tết cứ nghe các cô các chú bán bông than năm nay bán ế, giảm kịch sàn, giảm hết mức vẫn không bán được mấy. Nhìn những gương mặt lo lắng thấm đẫm mồ hôi, thất thần mà thương quá chừng. Có lẽ năm qua ai cũng khó khăn nên bông hoa là điều xa xỉ, nhỉ? Chỉ mong bà con thu hồi vốn, có thêm tiền lời đặng về nhà sớm kịp đón giao thừa khởi đầu năm mới. 2023 chúng ta sẽ ổn thôi, mình tin vậy”.

Đã 30 Tết bà con thẫn thờ nhìn hoa ế, chịu lỗ xả giá nào cũng bán, chỉ mong hòa vốn kịp về đón Tết với gia đình - Ảnh 3

Đã 30 Tết bà con thất thần nhìn hoa ế, chịu lỗ xả giá nào cũng bán chỉ mong hòa vốn kịp về đón Tết với gia đình. (Ảnh: Zing News)

Qua những bức hình được đăng tải, có thể thấy trời đã tối dần, đèn đường cũng đã bật nhưng các tiểu thương vẫn kiên trì ngồi đó, chỉ mong có thể bán được bớt số hoa, thu hồi vốn và kịp về nhà, ăn Tết với gia đình. Một số tiểu thương thậm chí đã phải giảm giá sập sàn để mong có thể thu hút khách hàng, thu hồi lại vốn.

Đã 30 Tết bà con thẫn thờ nhìn hoa ế, chịu lỗ xả giá nào cũng bán, chỉ mong hòa vốn kịp về đón Tết với gia đình - Ảnh 4
Các tiểu thương mong có thể vớt vát chút nào hay chút đó. (Ảnh: Zing News)

Trước đó, ngay từ trưa ngày 29 Tết, báo Thanh Niên đã đưa tin, cho biết sức tiêu thụ hoa Tết ở nhiều nơi giảm, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Tại Hà Nội, nhiều người đã bất chấp việc bán phá giá, treo biển khuyến mãi, hoặc đồng giá để mong có thể vớt vát được phần nào. 

Đã 30 Tết bà con thẫn thờ nhìn hoa ế, chịu lỗ xả giá nào cũng bán, chỉ mong hòa vốn kịp về đón Tết với gia đình - Ảnh 5
Dễ dàng bắt gặp những tấm biển xả lỗ hoa Tết. (Ảnh: Thanh Niên)

Các tiểu thương cho biết vì vẫn còn rất nhiều hoa, cây cảnh chưa bán được nên hi vọng việc giảm giá sẽ kích thích người mua nhiều hơn để họ sớm được về quê đón Tết: “Năm ngoái dù ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng thời điểm sát Tết tôi bán được khoảng 20 cành đào/ngày. Năm nay bán kém lắm, vắng khách, chỉ khoảng 6 cành/ngày. Ngày chủ nhật vừa qua không có ai mua hàng.” – chủ gian hàng kinh doanh đào tại Mỹ Đình, Hà Nội nói.

Đã 30 Tết bà con thẫn thờ nhìn hoa ế, chịu lỗ xả giá nào cũng bán, chỉ mong hòa vốn kịp về đón Tết với gia đình - Ảnh 6

Đã 30 Tết bà con thẫn thờ nhìn hoa ế, chịu lỗ xả giá nào cũng bán, chỉ mong hòa vốn kịp về đón Tết với gia đình - Ảnh 7
Nhiều bà con đã vội bán giá sập sàn để thu hồi vốn để về đón Tết với gia đình. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Đứng trước tình hình ế ẩm, nhiều người đợi mua đào sát Tết để có thể ép giá, không ít tiểu thương đã phải tự tay đập bỏ toàn bộ số hoa còn thừa để không tạo ra tâm lý ép giá cận Tết cho những năm về sau. Đã bước sang 30, hoa Tết vẫn còn đó, chợ vẫn thưa thớt người qua lại, các tiểu thương vẫn cố ngồi đợi thêm một chút, chờ những vị khách cuối cùng ghé mua rồi nhanh chóng thu dọn, về đón Giao Thừa cùng gia đình.

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Từ khóa:   30 Tết chợ hoa hoa Tết Giao Thừa

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