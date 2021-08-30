6 tỉnh phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội đến giữa tháng 9 vì nhiều ổ dịch chưa được ngăn chặn

Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến 15/9 vì nhiều ổ dịch chưa được ngăn chặn.

Theo thông tin của báo Giao thông, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15/9, kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu vì số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng. TP. Thuận An, Dĩ An và TX. Tân Uyên sẽ giãn cách theo Chỉ thị 16 ở cấp độ cao. Trong đó, 15 phường được xác định “vùng đỏ đậm đặc” ở TP. Thuận An và TX. Tân Uyên vẫn tiếp tục phương án "khóa chặt - đông cứng". Dự báo trong những ngày tới, Bình Dương sẽ chạm mốc 150.000 ca nhiễm Covid-19, vì vậy, chính quyền Bình Dương yêu cầu các địa phương “vùng đỏ” phải triển khai nhanh việc xét nghiệm để phát hiện F0 trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát diện rộng để phát hiện người nhiễm bệnh; nhanh chóng hoàn thành các cơ sở, bệnh viện dã chiến,...

Đến nay, Bình Dương đã tiêm hơn 856.440 liều vaccine Covid-19 cho người dân và sẽ ưu tiên cho những vùng “đỏ đậm đặc” để ngăn chặn đà lây lan. Chốt kiểm soát tại quốc lộ 62, phường 2, TP. Tân An, Long An, ngày 23/8 - Ảnh: VnExpress Theo thông tin của VnExpress, sau 43 ngày giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16, Long An sẽ tiếp tục giãn cách các huyện gồm Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước, Tân Trụ và TP. Tân An theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 31/8 đến hết ngày 13/9.

Với TX. Kiến Tường và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 31/8 đến hết ngày 6/9. Lãnh đạo địa phương nhận định tình hình dịch bệnh ở tỉnh Long An đang dần được kiểm soát, song vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các địa phương thuộc "vùng đỏ". Đến tối 29/8, Long An đã ghi nhận trên 22.000 ca nhiễm, 265 người tử vong. Tỉnh có hơn 690.000 người dân đã tiêm mũi 1 và trên 49.000 người đã tiêm mũi 2. Bốn địa phương còn lại gồm Bến Tre giãn cách toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 đến ngày 10/9; Tây Ninh đến 12/9, Trà Vinh đến 10/9. Riêng Tiền Giang sẽ giãn cách TP. Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Đông, thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công đến ngày 15/9 – bốn huyện còn lại sẽ được nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15. Ngành y tế những tỉnh này cho biết, dịch bệnh cơ bản được kiềm chế, F0 trong cộng đồng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đà lây nhiễm ở những vùng có nguy cơ cao vẫn còn phức tạp, nhiều ca nhiễm chưa được phát hiện triệt để. Vì vậy, UBND các tỉnh yêu cầu người dân "ai ở đâu ở đó" và chỉ đạo các địa phương chăm sóc y tế, an sinh xã hội, đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân với tinh thần không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Bất chấp lệnh giãn cách, 2 thanh niên chèo thuyền vượt sông trốn ra ngoài gặp bạn nhậu Đang ở trong vùng thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 do có ca mắc COVID-19 cộng đồng nhưng 2 nam thanh niên xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn chèo thuyền trốn ra ngoài để đi nhậu.

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