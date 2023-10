6 tỉnh phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội đến giữa tháng 9 vì nhiều ổ dịch chưa được ngăn chặn

Theo thông tin của báo Giao thông, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15/9, kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu vì số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng. TP. Thuận An, Dĩ An và TX. Tân Uyên sẽ giãn cách theo Chỉ thị 16 ở cấp độ cao. Trong đó, 15 phường được xác định “vùng đỏ đậm đặc” ở TP. Thuận An và TX. Tân Uyên vẫn tiếp tục phương án "khóa chặt - đông cứng".

Dự báo trong những ngày tới, Bình Dương sẽ chạm mốc 150.000 ca nhiễm Covid-19, vì vậy, chính quyền Bình Dương yêu cầu các địa phương “vùng đỏ” phải triển khai nhanh việc xét nghiệm để phát hiện F0 trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát diện rộng để phát hiện người nhiễm bệnh; nhanh chóng hoàn thành các cơ sở, bệnh viện dã chiến,...