5 tuyệt chiêu tiết kiệm chi phí gia đình cực hiệu quả

Xã hội 21/06/2017 13:55

Thời buổi kinh tế khó khăn, vật giá leo thang... đã khiến không ít các bà nội trợ đau đầu với bài toán chi tiêu. Bài viết sau sẽ cung cấp các bí quyết giúp chị em tiết kiệm được chi phí sinh hoạt của cả gia đình hàng tháng.

Chi tiêu gia đình trong thời buổi kinh tế suy thoái, giá cả leo thang, thu nhập suy giảm... là điều khiến không ít chị em đau đầu suy nghĩ để tìm cách cân đối các khoản chi phí và tránh tình trạng bị thâm hụt hàng tháng. 

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các tuyệt chiêu quản lý chi tiêu giúp phụ nữ tiết kiệm hiệu quả ngân sách của gia đình:

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Đặt ra những mục tiêu tiết kiệm ngắn và dài hạn sẽ giúp các bà nội trợ tính toán được khoản chi tiêu phù hợp - Ảnh: Internet

1.Đặt ra mục tiêu tiết kiệm 

Trước tiên, chị em cần đặt ra những mục tiêu tiết kiệm ngắn và dài hạn cho cả gia đình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên lên bảng chi tiêu tiết kiệm về tiền ăn, điện, mua sắm... Với kế hoạch và mục tiêu cụ thể, chắc chắn sẽ giúp gia đình để dành được một khoản tiền không nhỏ vào ngân sách.

2.Nuôi “heo đất”

Cách truyền thống này tuy cũ nhưng lại rất hiệu quả. Ngay từ đầu năm, chị em hãy sắm một con heo đất và khuyến khích cả gia đình cùng tham gia tiết kiệm. Những đồng tiền lẻ sẽ thành khoản tiền lớn một cách bất ngờ, chắc chắn bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên với cách tiết kiệm này.

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Nuôi heo đất khuyến khích gia đình cùng chung tay tiết kiệm - Ảnh: Internet

3.Cân nhắc khi mua sắm

Nhiều bà nội trợ có thói quen mua sắm “vô tội vạ”. Điều này khiến ngân sách gia đình thâm hụt nhanh chóng. Do đó, tốt nhất là lên danh sách cụ thể những thứ cần thiết và cân nhắc thật kỹ để hạn chế mua những thứ chưa dùng đến, tuyệt đối không phát sinh những khoản chi khác. 

4.Giảm chi phí ăn uống

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều gia đình có xu hướng ăn quán nhiều hơn. Nhưng việc ăn uống bên ngoài tốn kém gấp 2- 3 lần so với ăn ở nhà, đồng thời cũng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy, để tiết kiệm chi phí và giữ sức khỏe cho cả gia đình thì chị em nên chuẩn bị những bữa ăn thật ngon và chất lượng ngay tại nhà. 

Ngoài ra, cân nhắc khi chọn mua thực phẩm cũng là một cách tránh tình trạng lãng phí. Nên nhớ chỉ chọn những loại có giá cả phù hợp nhưng vẫn đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Đặc biệt, các bà nội trợ không nên dự trữ quá nhiều thực phẩm mà chỉ mua với số lượng vừa phải.

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Tiền điện là một trong những khoản làm tiêu tốn phần lớn ngân sách gia đình - Ảnh: Internet

5.Cắt giảm hóa đơn tiền điện 

Tiền điện là một trong những khoản làm tiêu tốn phần lớn ngân sách trong gia đình. Vì vậy, các bà nôi trợ cần giảm bớt chi phí điện bằng cách như tắt các thiết bị khi không có nhu cầu sử dụng, tận dụng tối đa các nguồn năng lượng tự nhiên, nhất là máy điều hòa chỉ để ở chế độ 25° trở lên và dùng quạt để thay thế nếu thời tiết không quá nóng...

Trên đây là một số bí quyết tiết kiệm chi tiêu trong gia đình mà các bà nội trợ có thể tham khảo để lựa chọn áp dụng cho gia đình mình. Chúc chị em thực hiện thành công!

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