20 người vật vã suốt 2 giờ đồng hồ nâng 'chàng béo' bị té ngã trên đường

Xã hội 16/02/2017 11:43

Một người đàn ông 27 tuổi, nặng 220kg sau khi từ bệnh viện trở về nhà bị té ngã trên vỉa hè, phải mất hơn 2 giờ đồng hồ thì 20 người khỏe mạnh mới có thể đưa anh ta đứng dậy, theo Shanghaiist.

Được biết người đàn ông này tên là Xiao Huang, năm nay 27 tuổi sinh sống ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Kể từ khi còn nhỏ, anh đã có thân hình to lớn hơn bạn bè bình thường nhưng cũng không đến nổi. Nhưng vào khoảng 7 năm trước, trọng lượng của Xiao Huang bắt đầu tăng không ngừng. Đến nay anh nặng khoảng 220kg, là người đàn ông nặng nhất thành phố.

20 người vật vã suốt 2 giờ đồng hồ nâng 'chàng béo' bị té ngã trên đường - Ảnh 1
Xiao Huang, 27 tuổi nặng howjj\n 200kg. Ảnh: Shanghaiist

Trọng lượng của Xiao Huang không chỉ khiến anh gặp nhiều khó khăn trongt? việc di chuyển xung quanh mà còn khiến anh không thể xin được việc làm. Kể từ sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật đến nay, Xiao Huang vẫn bị thất nghiệp, từ đó đến nay hằng ngày anh giành hết thời gian rảnh của mình để tham gia những trò chơi trực tuyến trên mạng khiến cân nặng ngày càng tăng.

Mặc dù trong những năm gần đây, cha mẹ của Xiao Huang luôn cố gắng tìm cách chữa trị, đưa anh đi thăm khám ở khắp các bệnh viện với mong muốn giúp anh giảm cân nhưng không mang lại bất kỳ hiệu quả nào.

Lo lắng sức khỏe của Xiao Huang sẽ gặp vấn đề, gia đình anh quyết định áp dụng một chế độ ăn kiêng đặc biệt dành cho Xiao Huang kể từ đầu năm nay. Anh bắt đầu ăn ít hơn, hoặc không ăn gì trong bữa ăn, thay vì ăn cơm với thịt, cá như trước kia thì bữa ăn của Xiao Huang giờ chỉ còn rau và nước. Việc thay đổi chế độ ăn uống khiến anh thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức, rất dễ chóng mặt. Vào đầu tháng này, trong khi tắm Xiao Huang đã bị trượt chân té trong nhà vệ sinh, mẹ ông phải gọi cảnh sát để đến giúp đỡ.

20 người vật vã suốt 2 giờ đồng hồ nâng 'chàng béo' bị té ngã trên đường - Ảnh 2
Xiao Huang té ngã và không thể tự mình đứng dậy được, người nhà phải gọi nhan viên cứu hộ đến giúp đỡ. Ảnh: Shanghaiist

Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện để điều trị hơn một tuần. Vào thứ Hai vừa qua Xiao Huang vừa được bác sĩ cho xuất viện. Khi từ bệnh viện về nhà, anh cùng mẹ đi taxi nhưng lúc đi trên đường Xiao Huang vô tình trượt chân té ngã. Mọi người xung quanh bắt đầu tập trung lại nơi Xiao Huang bị ngã, ban đầu có hai cảnh sát tiến lên giúp anh đứng dậy nhưng không thành công. Thấy vậy, khoảng 5 6 người đàn ông khác cũng tham gia giúp đỡ nhưng cũng không thể khiến Xiao Huang hề nhúc nhích một chút nào.

Hết cách, mẹ của anh đã phải gọi trung tâm cứu hộ đến để giúp đỡ, trong khi 6 nhân viên cứu hộ tìm cách để đỡ anh dậy thì bên cạnh cũng có đến 10 nhân viên y tế chuẩn bị sẵn bình thở oxy để cung cấp cho Xiao Huang. Sau một hồi nỗ lực, nhưng kết quả vẫn không khả quan, nhiều người đã đưa ra ý kiến nên sử dụng cần cẩu để nâng anh ấy dậy.

20 người vật vã suốt 2 giờ đồng hồ nâng 'chàng béo' bị té ngã trên đường - Ảnh 3
Sau hơn 2 giờ đồng hồ thì Xiao Huang cũng đã được giải cứu thành công. Ảnh: Shanghaiist

Cuối cùng, các nhân viên cứu hộ đã phải dùng một chiếc giường, 10 người đàn ông cùng nhau hợp sức lại, dùng phần đầu nâng Xiao Huang lên. Cuối cùng, sau hơn 2 giờ đồng hồ thì mọi người cũng đã nang được Xiao Huang đứng dậy và đưa anh lên taxi để về nhà.

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