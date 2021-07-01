132 tuyến đường ở quận Bình Tân tạm ngừng kinh doanh từ 0h ngày 1/7

Tính đến 30/6, trên địa bàn quận Bình Tân phát hiện 711 ca dương tính với COVID-19. Do nguy cơ phát sinh lây nhiễm từ các khu vực buôn bán hàng rong, chợ, cửa hàng bán thức ăn mang đi,… trên địa bàn quận là rất ca nên UBND quận thông bao tạm ngưng kinh doanh tại 132 tuyến đường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đại diện UBND quận Bình Tân, TP.HCM vừa cho biết, từ 0h ngày 1/7, quận Bình Tân cho tạm ngưng hoạt động kinh doanh trên 132 tuyến đường thuộc địa bàn 10 phường.

Theo đó, 132 tuyến đường này sẽ tạm ngừng các hoạt động kinh doanh, trừ siêu thị và cửa hàng tiện ích, nhằm phòng chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện là hai tuần, từ ngày 1/7 đến 14/7.

Đại diện UBND quận Bình Tân cũng cho biết các tuyến đường này là do UBND 10 phường đề xuất dựa trên tình hình thực tế của từng địa phương. Trong đó, phường Bình Hưng Hoà A có nhiều tuyến đường bị tạm ngừng kinh doanh nhất với 18 tuyến.

Để thực hiện việc này, Đội Trật tự đô thị quận sẽ phối hợp với công an, bảo vệ dân phố gửi thông báo đến từng hộ kinh doanh. Sau đó sẽ tuần tra, xử phạt nghiêm các vi phạm.

Cơ quan chức năng xử lý trật tự lòng lề đường - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, UBND quận Bình Tân đã có thông báo về việc thống nhất tạm ngừng hoạt động chợ truyền thống trên địa bàn quận trong thời gian hai tuần, từ 0h ngày 1/7 đến 24h ngày 14/7.

Cụ thể quận Bình Tân có 10 chợ truyền thống, trong đó có hai chợ đã nằm trong khu phong toả ở phường An Lạc.

Đồng thời, Chủ tịch UBND quận Bình Tân - Nguyễn Minh Nhựt cũng chỉ đạo UBND 10 phường khẩn trương rà soát, ra thông báo tạm ngưng hoạt động kinh doanh (trừ các siêu thị và cửa hàng tiện ích) tại các tuyến đường trên địa bàn phường không đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 10 của UBND TP.

Theo UBND quận Bình Tân, động thái này xuất phát từ tình hình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến ngày 30/6, quận đã phát hiện 711 ca dương tính. Nguy cơ phát sinh lây nhiễm từ các khu vực buôn bán hàng rong, chợ, cửa hàng bán thức ăn mang đi,… trên địa bàn quận là rất cao.

Quận Bình Tân kêu gọi người dân phối hợp thực hiện các giải pháp trên trong hai tuần nhằm hạn chế sự di chuyển của các trường hợp nghi nhiễm chưa phát hiện trong cộng đồng.

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