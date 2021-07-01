132 tuyến đường ở quận Bình Tân tạm ngừng kinh doanh từ 0h ngày 1/7

Xã hội 01/07/2021 09:21

Tính đến 30/6, trên địa bàn quận Bình Tân phát hiện 711 ca dương tính với COVID-19. Do nguy cơ phát sinh lây nhiễm từ các khu vực buôn bán hàng rong, chợ, cửa hàng bán thức ăn mang đi,… trên địa bàn quận là rất ca nên UBND quận thông bao tạm ngưng kinh doanh tại 132 tuyến đường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đại diện UBND quận Bình Tân, TP.HCM vừa cho biết, từ 0h ngày 1/7, quận Bình Tân cho tạm ngưng hoạt động kinh doanh trên 132 tuyến đường thuộc địa bàn 10 phường.

Theo đó, 132 tuyến đường này sẽ tạm ngừng các hoạt động kinh doanh, trừ siêu thị và cửa hàng tiện ích, nhằm phòng chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện là hai tuần, từ ngày 1/7 đến 14/7.

Đại diện UBND quận Bình Tân cũng cho biết các tuyến đường này là do UBND 10 phường đề xuất dựa trên tình hình thực tế của từng địa phương. Trong đó, phường Bình Hưng Hoà A có nhiều tuyến đường bị tạm ngừng kinh doanh nhất với 18 tuyến.

Để thực hiện việc này, Đội Trật tự đô thị quận sẽ phối hợp với công an, bảo vệ dân phố gửi thông báo đến từng hộ kinh doanh. Sau đó sẽ tuần tra, xử phạt nghiêm các vi phạm.

COVID-19 1
Cơ quan chức năng xử lý trật tự lòng lề đường - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, UBND quận Bình Tân đã có thông báo về việc thống nhất tạm ngừng hoạt động chợ truyền thống trên địa bàn quận trong thời gian hai tuần, từ 0h ngày 1/7 đến 24h ngày 14/7.

Cụ thể quận Bình Tân có 10 chợ truyền thống, trong đó có hai chợ đã nằm trong khu phong toả ở phường An Lạc.

Đồng thời, Chủ tịch UBND quận Bình Tân - Nguyễn Minh Nhựt cũng chỉ đạo UBND 10 phường khẩn trương rà soát, ra thông báo tạm ngưng hoạt động kinh doanh (trừ các siêu thị và cửa hàng tiện ích) tại các tuyến đường trên địa bàn phường không đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 10 của UBND TP.

Theo UBND quận Bình Tân, động thái này xuất phát từ tình hình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến ngày 30/6, quận đã phát hiện 711 ca dương tính. Nguy cơ phát sinh lây nhiễm từ các khu vực buôn bán hàng rong, chợ, cửa hàng bán thức ăn mang đi,… trên địa bàn quận là rất cao.

Quận Bình Tân kêu gọi người dân phối hợp thực hiện các giải pháp trên trong hai tuần nhằm hạn chế sự di chuyển của các trường hợp nghi nhiễm chưa phát hiện trong cộng đồng.

Bình Thuận: Bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi dương tính COVID-19 có nguồn nhiễm của nữ bác sĩ khoa Sản

Bình Thuận: Bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi dương tính COVID-19 có nguồn nhiễm của nữ bác sĩ khoa Sản

Tối ngày 29/6, tỉnh Bình Thuận ghi nhận ca dương tính với COVID-19 là bé gái sơ sinh mới 20 ngày tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ngừng kinh doanh ở Bình Tân quận Bình Tân tạm ngừng 132 tuyến đường

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1