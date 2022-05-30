Xui xẻo lọt vào tầm ngắm của sư tử, voi con bị thương chống trả quyết liệt để giữ mạng sống và cái kết

Do bị thương, con voi đã vô tình lọt vào tầm ngắm của 3 con sư tử đang nằm trên một gò đất ở ngay gần đó. Thấy một trong 3 con sư tử tiến tới, voi con cố sức tìm cách hù dọa đối phương với hi vọng mình có thể thoát thân. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của nó đã không thành công. Ít phút sau, 2 con sư tử còn lại nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ đồng bọn của mình hạ gục con mồi.

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