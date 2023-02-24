Vượn cáo tinh anh, một mình chống chọi với kẻ địch đông áp đảo

Chịu trách nhiệm canh giữ lãnh thổ, vượn cáo cái tự chống chọi với đối thủ cho đến khi đồng loại đến giúp đỡ. Vẻ ngoài có phần đáng sợ cũng là nguyên nhân khiến một số loài vượn cáo bị con người săn đuổi, đặc biệt là vượn cáo aye-aye (một sinh vật khác thường của Madagascar với đôi tai giống dơi và những ngón tay dài dị thường).

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