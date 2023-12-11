Vừa về nhà, người phụ nữ chứng kiến cảnh tượng nổi da gà trên mái nhà, 2 con trăn khủng quấn lấy nhau tử chiến để giành bạn tình

Hình ảnh ghi lại cho thấy 2 con trăn thảm bước vào trận chiến kinh hoàng trong hơn một giờ đồng hồ để giành bạn tình. Đây thời điểm bắt đầu mùa sinh sản của loài trăn và càng về cuối mùa sinh sản, những trận đánh tương tự sẽ trở nên thường xuyên.
Video 17:31 11/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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