Vụ cướp khôi hài, tên cướp ngậm ngùi lấy vài viên kẹo sau khi cướp phải anh thu ngân "cứng" nhất hệ mặt trời

Vụ cướp chóng vánh này xảy ra tại một siêu thị ở bang Florida, Mỹ. Tên cướp đe dọa và ép người thu ngân đưa tiền, nhưng thu ngân nhất quyết từ chối hợp tác và chuyện hy hữu là tên cướp chỉ đành lấy vài viên kẹo rồi bỏ đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-cuop-khoi-hai-ten-cuop-ngam-ngui-lay-vai-vien-keo-sau-khi-cuop-phai-anh-thu-ngan-cung-nhat-he-mat-troi-489358.html