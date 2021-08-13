Về quê tránh dịch thanh niên "tậu" hẳn nhà chòi sau nhà làm nơi cách ly, dân tình nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng

Sau khi từ TP.HCM về quê, anh chàng có tên là Huy đã đến căn chòi trên rẫy của gia đình cách nhà 10 km để tự cách ly. Tại đây, cậu tranh thủ giúp ba mẹ trông rẫy và thu hoạch sầu riêng đang vào vụ. Dân tình ai nấy cũng dành những lời tán thưởng cho anh chàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ve-que-tranh-dich-thanh-nien-tau-han-nha-choi-sau-nha-lam-noi-cach-ly-dan-tinh-nhiet-liet-vo-tay-tan-thuong-417811.html