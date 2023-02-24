Đười ươi cái tỉ mỉ dìu con non lên cây hái trái cây

Đười ươi có tuổi ấu thơ phụ thuộc vào mẹ lâu nhất trong các động vật trên thế giới, những con nhỏ sẽ được nuôi dưỡng cho đến khi chúng khoảng 6 năm tuổi. Đười ươi đực trẻ thường rời khỏi nhóm gia đình khi chúng khoảng 11 tuổi và lập nhóm gia đình riêng của chúng vào năm 15 tuổi. Đười ươi cái trẻ tham gia một nhóm mới vào khoảng 8 tuổi

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