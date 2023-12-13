Trận chiến sinh tử giữa cá sấu và trăn Nam Mỹ, ra đòn cực hiểm quyết tâm giết chết đối thủ và cái kết bất ngờ

Hình ảnh ghi lại trận chiến nảy, con cá sấu đang ngậm lấy phần thân của con trăn Nam Mỹ, nhưng trăn cũng đang cắn vào mặt cá sấu. Trăn cố gắng siết thật chặt trong khi cá sấu cố gắng cắn chết đối thủ… Sau một thời gian dài giằng co quyết liệt mà không phân thắng bại… Cả 2 cuộc vì quá mệt.

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