Thùy Tiên và màn giới thiệu bằng 3 thứ tiếng cực kỳ trôi chảy trên livestream MGI 2021

Ở phần đầu livestream, trong khi các thí sinh giới thiệu bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh, Thùy Tiên đã chọn cho mình một lối đi riêng khi giới thiệu bản thân bằng cả tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh. Có thể thấy, từ khi bắt đầu chuyến hành trình đến với Miss Grand International 2021, Thùy Tiên chưa bao giờ ngừng thể hiện tình yêu đặc biệt của mình đối với khán giả nơi quê nhà cũng như “ghi điểm” với khán giả tại đất Thái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-va-man-gioi-thieu-bang-3-thu-tieng-cuc-ky-troi-chay-tren-livestream-mgi-2021-438195.html