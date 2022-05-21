Thấy trăn khủng bò gần lại phía mình, bé gái có hành động khiến ai cũng phải sốc nặng

Trong đoạn clip, khi thấy một con trăn lớn đáng đến gần, thay vì tránh né hoặc bỏ chạy, bé gái lại tỏ ra điềm tĩnh, thản nhiên chơi đùa cùng với con trăn như thú cưng. Thậm chí, cô bé còn nằm lên người con trăn rồi cười đùa. Hiện địa điểm quay lại cảnh tượng này chưa được xác định.
Video 23:23 21/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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