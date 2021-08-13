Thần tiên tỷ tỷ bất ngờ 'lột xác' nóng bỏng, sexy khó cưỡng khiến ai cũng phải mê đắm mê đuối vì gu thời trang quá bạo

Các fan hâm mộ của Hongo Yuzuha cho rằng đây là bước chuyển khá tốt vì dù sao nữ thần tượng cũng đã đến tuổi trưởng thành, phải lựa chọn phương hướng phát triển hình ảnh bản thân. Dù để mặt mộc xuất hiện trước máy quay nhưng cô nàng vẫn chứng minh được vẻ đẹp của mình không góc chết.

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