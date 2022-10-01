Tên trộm "tỉnh" nhất năm, đang hành nghề thì chạm mặt chủ nhà, ung dung rời khỏi như chưa có chuyện gì xảy ra

Vụ trộm khôi hài này xảy ra tại một căn hộ ở thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tên trộm vào một căn hộ không khóa cửa và đeo găng tay đen lên chuẩn bị trộm đồ thì vô tình chạm mặt mẹ của chủ nhân căn hộ. Tên này sau đó ung dung rời khỏi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kết đắng cho tên trộm này là cảnh sát dựa vào camera giám sát và đã bắt được hắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ten-trom-tinh-nhat-nam-dang-hanh-nghe-thi-cham-mat-chu-nha-ung-dung-roi-khoi-nhu-chua-co-chuyen-gi-xay-ra-500659.html