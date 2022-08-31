Siêu phẩm Avatar quay lại màn ảnh rộng sau 13 năm chờ đợi, phần 2 cực kỳ hoành tráng sẽ khởi chiếu vào 23/9

13 năm sau khi làm thay đổi lịch sử điện ảnh thế giới, với phần 1 được công chiếu vào năm 2009 đem lại những đột phá về công nghệ quay phim 3D, đã mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới cho khán giả toàn cầu vào cuối thập niên 2000. Năm 2022, siêu phẩm Avatar phần 2 sẽ được nâng cấp với phiên bản chưa từng có khi tinh chỉnh với hình ảnh 4K sắc sảo cùng với việc phim sẽ trình chiếu với những định dạng hiện đại nhất như IMAX, 3D và 4DX để mang lại cho khán giả trải nghiệm đỉnh cao của môn nghệ thuật thứ 7 này.

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