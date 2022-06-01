Sau cơn mưa, gia chủ 'sốc nặng' với đàn cá trăm con tung tăng bơi lội trước sân nhà

Đoạn clip được anh Đỗ Văn Y. quay ở một ngôi nhà thuộc xã Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, nơi vừa hứng chịu đợt mưa kéo dài nhất từ trước đến nay. Theo anh Y., trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục nhiều ngày nên khu vực xã Trung Mỹ bị ngập sâu. Những ngày mưa ngập, người dân trong xã dễ dàng bắt được cá ở trên đường, trong sân nhà. Nhiều người "thu hoạch" cả tạ cá mỗi ngày.
Video 23:13 01/06/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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