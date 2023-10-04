Rợn người trước cảnh tượng con trăn vàng đang oằn mình nuốt thứ gì đó đen xì, lạnh người khi biết danh tính con mồi

Đoạn video ghi lại tại Công viên Kgalagadi Transfrontier ở Nam Phi. Theo đó, người đàn ông ghi lại khoảnh khắc một con rắn đang ăn thịt con rắn khác, to lớn không kém gì nó. Hành động này khiến những người chứng kiến cảnh này vô cùng kinh ngạc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ron-nguoi-truoc-canh-tuong-con-tran-vang-dang-oan-minh-nuot-thu-gi-do-den-xi-lanh-nguoi-khi-biet-danh-tinh-con-moi-621358.html