Phát hiện ra một loại cây cực kỳ lạ mặc dù thoạt nhìn cũng... rất quen, chàng trai làm HÀNH ĐỘNG LẠ ai cũng... ngớ người

Hóa ra đây là khoai nưa hoa chuông - nhìn qua thì rất giống quả chuối nhưng nhỏ hơn rất nhiều, được người dân miền núi lấy về cho gia súc ăn vì có tỷ lệ tinh bột cao. Nguồn video: Đi Rừng & Làm Rẫy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-ra-mot-loai-cay-cuc-ky-la-mac-du-thoat-nhin-cung-rat-quen-chang-trai-lam-hanh-dong-la-ai-cung-ngo-nguoi-421363.html