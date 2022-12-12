Nữ tài xế phóng xe bạt mạng để vượt đèn đỏ, hậu quả khủng khiếp khi 6 người thiệt mạng tại chổ, trong đó có 1 phụ nữ mang thai và 1 đứa trẻ

Vụ tai nạn khủng khiếp này xảy ra tại Los Angeles, Mỹ. Một nữ y tá điều khiển chiếc Mercedes phóng với tốc độ kinh hoàng, ít nhất là 90km/h, vượt đèn đỏ ở ngã tư. Hậu quả là tông rất nhiều xe đang qua lại gây thiệt mạng 6 người và bị thương 7 người, riêng nữ y tá này cũng bị thương nặng. Nguyên nhân đang được cảnh sát điều tra.

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