Nữ quái xế húc xe cảnh sát và người cản đường để chạy tháo thân rồi nhận kết đắng

Sau khi bị chặn đường vì chạy ẩu và không chấp hành hiệu lệnh, nữ tài xế điên này không ngại tông xe cảnh sát và xém đụng chết vài người đi đường, chỉ để mở đường thoát thân. Hiện, người phụ nữ này đang bị điều tra với nhiều tội danh khác nhau. Sự việc diễn ra tại cao tốc 42, bang Georgia, Mỹ.

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