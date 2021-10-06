'Nóng hừng hực' hậu trường chụp ảnh bikini tý hon của cô đào siêu vòng 1 bị ca sĩ nổi tiếng đụng chạm ngực khi quay MV

Mới đây, thông tin Emily Ratajkowski tố Robin Thicke đụng chạm vòng 1 khi quay MV "Blurred Lines" cách đây 8 năm gây sốc. Ngay sau đó, clip hậu trường chụp ảnh áo tắm, bikini của Emily được nhiều người tìm kiếm. Là người mẫu nội y, cô đào Emily Ratajkowski rất tự tin và thoải mái tạo dáng chụp ảnh khi diện những bộ áo tắm tý hon.
Video 15:30 06/10/2021

Hà My (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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