Người đàn ông chế tạo xe tăng "mini" dành tặng cho con gái, cùng với hơn 120 món đồ độc đáo khác

Người đàn ông Trung Quốc lên ý tưởng, chế tạo những món đồ chơi cho con gái chỉ bằng bìa cứng. Anh ta đã làm ra 120 món đồ chơi độc đáo. Những món đồ anh chế tạo ra đều khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, bởi nó chân thực và giống như phiên bản thật đến bất ngờ.
Video 12:29 17/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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