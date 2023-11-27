Ngỡ ngàng ngơ ngác trước ‘tâm lý’ thất thường của hà mã, vừa ra tay cứu mạng linh dương, 1 phút sau quay sang đoạt mạng rồi vứt cho bầy chó săn xâu xé

Hình ảnh ghi lại cho thấy con hà mã thấy linh dương bị bầy chó săn tấn công nên đã ra tay cứu giúp. Thế nhưng sau đó nó ngờ "lật mặt", quay sang đoạt mạng linh dương rồi vứt cho bầy chó săn xâu xé. Thậm chí con hà mã còn leo lên bờ để chứng kiến cảnh đàn chó tranh nhau xâu xé con mồi mà nó vừa giết chết.
Video 17:12 27/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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