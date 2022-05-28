Nam thanh niên với màn "tẩu thoát" cùng "chiến thần ba gác" khi bị bao vây bởi những chiếc ô tô không lối ra khiến người xem được một pha cười ngã ngửa

Một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông đã di chuyển bằng tay không một chiếc xe ô tô con đang chắn lối ra chiếc xe ba gác của anh ta.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-voi-man-tau-thoat-cung-chien-than-ba-gac-khi-bi-bao-vay-boi-nhung-chiec-o-to-khong-loi-ra-khien-nguoi-xem-duoc-mot-pha-cuoi-nga-ngua-469678.html