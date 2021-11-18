Một phút nóng giận, chủ quán hắt bát mắm tôm vào ô tô của nữ tài xế, phát hiện chủ xe làm điều này khiến bà phải câm nín

Sự việc được ghi nhận vào sáng ngày 1/11 vừa qua trên đường Nguyễn Khuyến thuộc phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Nữ tài xế đỗ ô tô sát một quán ăn. Sau vài tiếng, chủ quán ăn đã hắt một bát nước mắm tôm vào kính chắn gió phía trước xe ô tô. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên, chủ quán đã nhiều lần hắt chất bẩn lên chiếc ô tô của nữ tài xế này. Lần này chủ xe đã bắt quả tang rồi nộp đơn lên công thanh thành phố. Ngoài việc nộp phạt, chủ quán phải bồi thường cho chủ xe ô tô hơn 4 triệu đồng tiền vệ sinh làm sạch ô tô.

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