"Một công đôi chuyện", bà mẹ vừa tranh thủ tập yoga lúc cho con bú khiến người xem cười bò

Carlee Benear, 35 tuổi là một bà mẹ ba con ở bang Texas của Mỹ. Cô rất nổi tiếng trên mạng xã hội mỹ với các clip vừa tập yoga vừa cho con bú. Cô cho biết bản thân bắt đầu tập yoga sau khi mắc chứng trầm cảm sau sinh và cô muốn làm thêm điều gì đó mới mẻ và có ích nên cô tranh thủ cho con gái út bú sữa lúc đang tập.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-cong-doi-chuyen-ba-me-vua-tranh-thu-tap-yoga-luc-cho-con-bu-khien-nguoi-xem-cuoi-bo-500378.html