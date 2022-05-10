Mẹ mải xem điện thoại, con nhỏ bị ô tô đâm văng ra đường

Sự việc xảy ra tại TP Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Một người phụ nữ cùng hai cậu bé được cho là con trai đang chuẩn bị băng qua đường. Vì mải chăm chăm nhìn điện thoại nên người mẹ không theo sát 2 con nhỏ. Một chiếc SUV đi tới, tông trúng, hất văng cậu một bé về phía trước. May mắn là tài xế đã kịp thời dừng xe lại nên không cán qua bé trai.
Video 22:47 10/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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