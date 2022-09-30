Linh dương Nyala xấu số bị cá sáu xé xác dù đã thoát được sự tấn công của chó hoang và hà mã

Vụ việc đau lòng này xảy ra ở vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Con linh dương Nyala dù với phần chân sau bị thương nhưng vẫn kiên cường đối đầu với 2 con chó hoang trên bờ và một con hà mã dưới đập Quelea. tuy vậy linh dương lại bị kết liễu bởi một con cá sấu do quá chú ý đến lũ chó hoang.
Video 15:40 30/09/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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