Linh dương Nyala xấu số bị cá sáu xé xác dù đã thoát được sự tấn công của chó hoang và hà mã

Vụ việc đau lòng này xảy ra ở vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Con linh dương Nyala dù với phần chân sau bị thương nhưng vẫn kiên cường đối đầu với 2 con chó hoang trên bờ và một con hà mã dưới đập Quelea. tuy vậy linh dương lại bị kết liễu bởi một con cá sấu do quá chú ý đến lũ chó hoang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/linh-duong-nyala-xau-so-bi-ca-sau-xe-xac-du-da-thoat-duoc-su-tan-cong-cua-cho-hoang-va-ha-ma-502037.html