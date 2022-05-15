Kinh hoàng tai nạn bất ngờ của 2 cô gái điều khiển xe máy, cú va chạm "đi vào lòng đất" vì sự thiếu quan sát của người điều khiển

Đoạn clip được thành viên nhóm facebook OTO+ chia sẻ cho thấy, sau tai nạn, cô gái ngồi sau không bị thương nặng đã đứng dậy đi lại, trong khi cô gái điều khiển xe máy có dấu hiệu bị thương nặng nằm yên tại chỗ.
Video 23:37 15/05/2022

Ngọc Hân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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