Khu vực địa nhiệt phát ánh sáng xanh neon khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú và muốn đến đây để trải nghiệm

Wai-O-Tapu là công viên địa nhiệt nằm bên trong miệng núi lửa ngừng hoạt động ở Rotorua, New Zealand. Điểm đến thu hút du khách bởi suối nước nóng, hồ bùn sôi và mạch nước phun. Video quay lại được nhiều cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khu-vuc-dia-nhiet-phat-anh-sang-xanh-neon-khien-cong-dong-mang-vo-cung-thich-thu-va-muon-den-day-de-trai-nghiem-418015.html