Không phải ‘tai to mặt lớn’ nhưng kỹ năng săn mồi của mèo nhà không phải dạng vừa, pha rình bắt chim quá điêu luyện

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc con mèo nhà đang rình bắt một con chim đang ăn thức ăn ở sân. Tận dụng lúc con chim di chuyển, nó đã tiến sát con mồi rồi chờ thời cơ lao mình tóm gọn bằng một cú vồ chính xác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-tai-to-mat-lon-nhung-ky-nang-san-moi-cua-meo-nha-khong-phai-dang-vua-pha-rinh-bat-chim-qua-dieu-luyen-633893.html