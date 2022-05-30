Khỉ hoang bất ngờ tấn công bé trai và pha giải cứu đầu kịch tính của người dân

Trong clip, một bé trai có tên Riana, 7 tuổi, đang chơi với hai người bạn của mình thì một con khỉ hoang tiến tới. Ngay sau đó, nó trèo lên vai và giật tóc cậu bé khiến những đứa trẻ xung quanh sợ hãi bỏ chạy. May mắn là ngay sau đó, một người đàn ông đã chạy tới đuổi con khỉ đi và giải cứu cậu bé.

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